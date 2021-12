CORSPORT – Napoli forte su Bremer: è in scadenza di contratto

Calciomercato Napoli, piace Bremer del Torino. Il difensore centrale può sostituire Manolas che è stato ceduto all’Olympiakos. Cristiano Giuntoli deve trovare il sostituto del giocatore greco ritornato in patria, anche perché con Koulibaly che a gennaio va a giocare in Coppa d’Africa il Napoli resterà con i soli Rrahmani e Juan Jesus. Una squadra che vuole puntare allo scudetto, ma anche solo alla qualificazione Champions League, non si può permettere di avere la coperta così corta.

Bremer al Napoli: le ultime notizie di mercato

Corriere dello Sport fa il punto sui difensori che interessano alla società di De Lauentiis, con Bremer che è uno degli obiettivi principali:

“Giuntoli punta forte Bremer, 24 anni e un profilo da leader nel Toro, ma Cairo ha dichiarato che non si muoverà a gennaio nonostante il contratto in scadenza e nessuna prospettiva di rinnovare. L’elenco, nel frattempo, è in evoluzione costante e comprende anche Uduokhai (24), centrale tedesco dell’Augusta (che si diletta a sinistra); nonché il colombiano del Tottenham, Sanchez (25). Al vaglio pure il ritorno di Luperto, attualmente all’Empoli in prestito con diritto di riscatto: la formula non rende agevole l’operazione, ma qualche contatto tra i due club è stato registrato“.

Secondo Gazzetta dello Sport oltre a Bremer il Napoli sta valutando anche altri profili. Mina è uno dei calciatori più apprezzati in casa azzurra. Giuntoli deve trovare una soluzione molto veloce, perché Spalletti già da un mese ha il problema con la carenza di difensori e non si potrà andare avanti a lungo. Comprare un giocatore nell’ultimo giorno di mercato, come la società troppo spesso ha fatto, potrebbe significare perdere punti per strada. Un lusso che un club che aspira a stare in alto in Serie A, non si può permettere. Questo è il momento di mettere da parte il bilancio e di trovare un giocatore utile, il più in fretta possibile.