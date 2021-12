Il Napoli su Mina e Lucumì, si accelera per il sostituto di Manolas

Il Napoli cerca il sostituto di Manolas e pensa a Mina e Lacumì, due calciatori che possono dare un contributo immediato a Spalletti. L’indiscrezione di calciomercato viene lanciata da Gazzetta dello Sport. Giuntoli sta provando ad accelerare per portare un nuovo difensore centrale al Napoli, anche perché al momento Spalletti può contare solo su Rrahmani e Juan Jesus. Manolas è stato ceduto all’Olympiakos, mentre Koulibaly è infortunato. Inoltre anche Juan Jesus è in dubbio per la sfida con il Milan, questo fa capire quanto sia importante prendere un difensore centrale durante i primi giorni del calciomercato di gennaio.

Calciomercato Mina e Lacumì: la strategia del Napoli

Yerri Mina è un centrale difensivo dell’Everton ed è diventato il primo obiettivo di mercato del Napoli. Il giocatore nelle ultime settimane è stato fermo per infortunio muscolare. Il giocatore può vantare la vittoria del campionato colombiano con il Santa Fe, in Brasile con il Palmeiras ed in Spagna con il Barcellona. Inoltre agli ultimi mondiali in Russia è stato titolare della sua Nazionale. L’Everton fa una valutazione alta di Mina, ma Giuntoli vuole aggirare il problema proponendo un prestito con diritto di riscatto, così da spendere il meno possibile in questo esercizio di bilancio e poi rinviare tutto al prossimo.

Altro giocatore che piace al Napoli è quello di Jhon Lucumì. Il difensore classe 1998 gioca nel Genk e da tempo è sul taccuino degli scout del Napoli. Il colombiano è titolare in Belgio ed ha dimostrato di poter giocare sia come centrale di difesa, sia come esterno di sinistra. In questo contesto Ospina potrebbe fare da mediatore dato che conosce molto bene il giocatore. Il Napoli per Mina e Lucumì prova a chiudere il più in fretta possibile, tenendo comunque calde altre piste, come quelle che portano a Bremer e Gatti, già ‘svezzati’ al campionato italiano.