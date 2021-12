Felix Uduokhai al Napoli. L’erede di Manolas può arrivare dalla Bundesliga

Il Napoli pensa a Felix Uduokhai, difensore dell’Augsburg. Il 24enne sembra il profilo giusto per sostituire Manolas nonostante il centrale tedesco è stato vittima di molti infortuni in questa stagione e che attualmente sia in convalescenza per il Covid.

Il Napoli deve sostituire Manolas passato nelle ultime ore all’Olymopiacos, il nome più caldo è quello di Ohis Felix Uduokhai. Giuntoli, secondo quanto riferisce l’edizione on line del Corriere dello Sport, si è informato, c’è stato un primo sondaggio, ha provato a capire le intenzioni dei dirigenti dell’Augsburg. E non si è fermato neppure dopo aver conosciuto il prezzo di Uduokhai, difensore centrale, mancino, passaporto tedesco e genitori nigeriani. Costa sedici milioni, ma spinge per essere ceduto: cerca un’opportunità in un club di alto livello, in grado di lottare per traguardi prestigiosi. Gli piace l’idea del Napoli e del campionato italiano, la prospettiva di giocare accanto a Koulibaly.

Uduokhai, ventiquattro anni, un metro e 92, contratto in scadenza nel 2024. Accordo che si è rifiutato di prolungare, soprattutto dopo aver saputo che anche il Borussia Dortmund continua a seguirlo. E’ nato il 9 settembre del 1997 ad Annaberg-Buchholz, in Sassonia. Ha iniziato nella scuola-calcio del Monaco 1860, è stato scoperto dal Wolfsburg e nell’estate del 2020 è passato all’Augsburg per sette milioni. E’ uno stopper, ha dimostrato di sapersi rendere utile anche nel ruolo di terzino sinistro oppure come mediano. Ha fatto parte della Germania Under 21, è stato vice campione d’Europa quando la nazionale baby era guidata da Stefan Kuntz, diventato nel frattempo il nuovo ct della Turchia, possibile avversaria dell’Italia nello spareggio finale per andare al Mondiale in Qatar.

SCHIRA, NAPOLI SU UDUOKHAI.

Ulteriori conferme arrivano anche dal giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira che ha riferito dell’interesse concreto del Napoli per Ohis Felix Uduokhai.

Nell’Augsburg, allenato da Markus Weinzierl, gli è stata consegnata la fascia di capitano, ma Uduokhai è fermo dal 28 agosto a causa di uno strappo muscolare. Una grana, un problema, dopo che nello scorso finale di stagione si era già dovuto sottoporre a un intervento chirurgico alla caviglia destra: infortunio riportato in allenamento, quando mancavano quattro giornate alla fine della Bundesliga. Le condizioni fisiche del difensore potrebbero essere l’unico ostacolo alla trattativa. Nelle ultime ore per al Napoli è stato anche accostato il difensore del Chelsea Malang Sarr, che arriverebbe in prestito alla corte di Spalletti.