Il Mattino: ” Il Napoli ha trovato il difensore. De Laurentiis vuole anche un terzino sinistro: un nome su tutti per gennaio”

Il Napoli pensa a Gatti del Frosinone per sostituire Manolas. De Laurentiis lavora anche per un terzino sinistro.

IL NAPOLI PESCA IL DIFENSORE IN SERIE B

La sconfitta contro lo Spezia spinge la società azzurra ad accelerare sul mercato. De Laurentiis e Giuntoli lavorano per un difensore centrale e un terzino sinistro.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, gli azzurri avrebbero scelto Federico Gatti del Frosinone come sostituto di Manolas:

“Le parole di Giuntoli sul mercato del Napoli hanno scatenato il popolo degli intermediari che ha preso d’assalto De Laurentiis: C’è di tutto nel casting in corso, da Omeragic dello Zurigo passando per Szalai del Fenerbahce a Uduokhai dell’Ausburg fino a Kumbulla della Roma. C’è però il solito nodo: nessuno di questi viene offerto in prestito gratuito ed è la condizione base perché l’operazione possa essere completata.

Il punto, sia chiaro, è anche il tempo: il centrale deve arrivare prima della gara con la Juventus, magari qualche giorno dopo. Ma non di più. Perché se dovesse arrivare a fine mese non avrebbe senso. Il casting è interminabile: piacciono Bremer e Botman, ma Torino e Lille non vorrebbero cederli quindi potrebbero spuntare piste alternative (come Sarr del Chelsea).

Giuntoli vuole Federico Gatti, è lui il giocatore sul quale puntare per il futuro. Il Napoli ha bussato alla porta del Frosinone per il classe 1998, secondo tutti pronti al grande salto in serie A. Ma la risposta del patron Stirpe ha gelato gli azzurri: 10 milioni di euro. L’operazione non potrà farsi a gennaio, ma il Napoli crede moltissimo nelle qualità del giovane difensore.

Serve un prestito, non di primo livello per intenderci: serve qualcuno che faccia tirare il fiato alla coppia Rrhamani-Jesus nel mese di gennaio in attesa che torni Koulibaly dalla Coppa d’Africa (il senegalese si augura il più tardi possibile perché sogna di vincere la manifestazione). L’identikit del profilo è chiaro: piede destro e low cost.

Né Senesi, né Luperto sembrano particolarmente intrigare Spalletti, ma è chiaro che numericamente il Napoli adesso è sotto organico”.

DE LAURENTIIS VUOLE UN TERZINO SINISTRO

“Il primo obbiettivo del Napoli per la fascia sinistra è Reinildo Mandava. Ma averlo a gennaio non è semplice. Il Lille ha cambiato proprietà rispetto a quando è stato messo a segno il colpo Osimhen. A giugno Mandava sarà a parametro zero, ma come sempre i manager del terzino chiedono, a tutti i pretendenti, bonus in entrata. Che il Napoli, come sua abitudine, non intende riconoscere. In ogni caso, per inserire Mandava, va dato via Ghoulam. E ora il franco-algerino non ha richieste“. Ha concluso il Mattino.