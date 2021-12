De Maggio: “Il Napoli non prenderà Uduokhai. Ho un’altra notizia”

Valter De Maggio riferisce che Uduokhai non sarà del Napoli, Giutoli starebbe pensando ad un grande colpo per la difesa.

Il Napoli lavora per sostituire Manolas. Il centrale è passato all’Olympiacos lasciando Spalletti con solo due uomini disponibili per la difesa. De Laurentiis e Giuntoli lavorano sottotraccia, non è da escludere che abbiano già il colpo in canna e lo annunceranno durante il mercato di gennaio. uno dei nomi più gettonati è quello di Ohis Felix Uduokhai. Il direttore della radio ufficiale del club azzurro, Valter De Maggio, smentisce questa pista affermando che Giuntoli sta lavorando per un grande colpo in difesa:

“Il Napoli sta lavorando per prendere il sostituto di Manolas, ma dalle notizie che mi arrivano non acquisterà il classe 1997 dell’Augusta Ohis Felix Uduokhai“.

“Mi continuano a non confermare questa voce di mercato, che dunque, mettiamo da parte. Pare che il ds azzurro stia trattando un calciatore molto importante per la sostituzione del greco. Sarà un super acquisto alla Anguissa, la società vorrebbe ufficializzarlo già all’apertura del mercato di gennaio”. Ha concluso Valter De Maggio sul calciomercato del Napoli.