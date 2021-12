Kumbulla per il Napoli: Giuntoli lo segue da tempo, la formula

Marash Kumbulla al Napoli, trattativa di calciomercato che si può concretizzare a gennaio: a Roma non trova spazio con Mourinho. Il difensore di origini albanesi ma con cittadinanza italiano è uno dei nomi che sta seguendo Cristiano Giuntoli. Il Napoli deve prendere un difensore centrale, anche proprio in termini numerici, anche perché Manolas è stato ceduto all’Olympiakos e Koulibaly a gennaio sarà impegnato in Coppa d’Africa. Attualmente in rosa ci sono solo due difensori centrali: Juan Jesus e Rrahmani.

Calciomercato: Kumbulla al Napoli e gli altri nomi

Secondo Corriere dello Sport il Napoli si sta muovendo per portare in rosa un nuovo difensore. Per Valter De Maggio un nuovo difensore potrebbe arrivare a Castel Volturno già nei primi giorni di gennaio, segnale che la società partenopea si sta muovendo con celerità. Ma per il Napoli non c’è solo il nome di Kumbulla, si parla con insistenza anche di Szalai del Fenerbahce e Sanchez del Tottenham. Corriere dello Sport fa sapere che Spalletti ha già dato il suo assenso all’arrivo di Kumbulla in azzurro. Il difensore ritroverebbe Rrahmani suo compagno di reparto ai tempi del Verona. Il Napoli sta seguendo entrambi i giocatori, poi decise di puntare sul difensore kosovaro che sta disputando una buona stagione al fianco di Koulibaly. Kumbulla accetterebbe un trasferimento in Campania e Giuntoli ci sta lavorando. Il Napoli, però, preferisce prendere giocatori che si possono prendere in prestito con diritto di riscatto, così da non incidere sul bilancio attuale. Da parte del difensore della Roma c’è la disponibilità a partire, anche perché nella Capitale non si è ambientato e vorrebbe trovare maggiore spazio. Anche Mourinho ha fatto capire che Kumbulla non è proprio il suo preferito e non è all’altezza dei titolari, quindi non si opporrebbe ad una sua cessione anticipata durante il mercato di gennaio.