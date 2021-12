GAZZETTA – Napoli su Mina, l’Everton resiste: spunta Szalai ed un clamoroso ritorno

Il Napoli vuole Mina per sostituire Manolas, ma l’Everton non apre al prestito. Piacciono anche Szalai del Fenerbache e Uduokhai dell’Augusta. Cristiano Giuntoli sta lavorando per cercare un nuovo difensore centrale. Il Napoli al momento ha solo due difensori centrali di ruolo, con Koulibaly infortunato e Manolas ceduto all’Olympiacos, con tanto di litigio con De Laurentiis.

Inoltre Koulilbay a gennaio dovrà giocare la coppa d’Africa, quindi il Napoli non può permettersi di restare con soli due difensori in rosa. La strategia di mercato di Giuntoli è quella di fare almeno due acquisti, ma bisogna avere pazienza, per non prendere decisioni affrettate.

Calciomercato Napoli: i nomi per la difesa, spunta Luperto

Il Napoli è interessato a Mina e Lacumì, ma nel caso del difensore dell’Everton c’è da registrare la resistenza del club inglese. Il club azzurro vuole il prestito, ma l’Everton vuole solo una cessione. Secondo Gazzetta dello Sport il Napoli sta seguendo pure Felix Uduokhai e Attila Szalai. Per rimpiazzare Manolas non si esclude anche il clamoroso rientro di Sebastiano Luperto. Il difensore è di proprietà del Napoli, con contratto fino al 2023 ma in prestito all’Empoli. Luperto all’Empoli sta trovando continuità di rendimento ed il Napoli sta valutando seriamente il suo rientro, qualora non dovesse trovare un altro difensore sul mercato.