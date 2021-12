GAZZETTA – Calciomercato Napoli: la strategia di Giuntoli, niente ansie, sfrutterà il tempo a disposizione

Il Napoli a gennaio è pronto a fare qualche colpo di mercato, piace molto Mandava ma la strategia di Giuntoli è di non andare di fretta. La società azzurra non vuole farsi prendere per la gola, quindi appena si materializzerà l’occasione la coglierà al volo. Questo però significa anche saper attendere, da questo punto di vista la società di Aurelio De Laurentiis è maestra. Difficilmente il Napoli conclude operazioni, se non le ritiene estremamente vantaggiose.

Mandava e Lacumì per il Napoli

Gazzetta dello Sport scrive che la strategia del Napoli per il mercato di gennaio 2021 è quello di prendere un esterno mancino in difesa. In questo modo si risolverebbe un problema che persiste dal 2017. Fino ad ora Mario Rui ha giocato praticamente sempre, con Spalletti che ha dovuto adattare Juan Jesus quando il portoghese ha saltato qualche partita. A gennaio per il Napoli c’è l’occasione Mandava. Il club azzurro è forte sul giocatore in scadenza di contratto con il Lille. Piace anche Lacumì del Genk, giocatore che può sostituire Manolas. Inoltre il giocatore colombiano può giocare anche da esterno sinistro.

Il Napoli si prenderà tutto il tempo per decidere, anche se attendere molto potrebbe significare continuare a far giocare Spalletti in emergenza. Non va dimenticato che a gennaio comincia anche la Coppa d’Africa, quindi l’assenza di Koulibaly si prolungherà.