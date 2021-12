L’agente di Omeragic apre al Napoli: “Azzurri interessati. Imposta come Koulibaly ed è veloce come Tomori”

L’agente di Becir Omeragic sostiene che il Napoli osservi con interesse il difensore del l difensore dello Zurigo, classe 2002.

OMERAGIC-NAPOLI: PARLA L’AGENTE

Becir Omeragic ha assistito alla vittoria del Napoli sul Milan. Il difensore dello Zurigo era presente in tribuna a San siro al fianco di Maldini. il Milan lo segue da tempo, ma nell’ultimo periodo si è fatto prepotente l’interesse del Napoli.

Omeragic gioca quasi sempre in una difesa a quattro, si muove sul centro-destra. E’ alto un metro e 87, ha un contratto fino al 2023. Petkovic lo ha lanciato in nazionale il 7 ottobre del 2020. Subito titolare, novanta minuti contro la Croazia (1-2) per Omeragic, ventinove presenze nell’ultimo campionato con lo Zurigo, allenato da Massimo Rizzo. A volte, in caso di emergenza, può essere utilizzato nel ruolo di terzino. E’ cresciuto nel vivaio dell’Étoile Carouge, poi si è trasferito per un anno al Servette e nel 2018 si è legato allo Zurigo, facendosi apprezzare anche con la maglia della Svizzera Under 17, guidata da Stefan Marini. Costa cinque milioni, lo Zurigo è pronto a trattare.

L’agente di Becir Omeragic ha parlato dell’interesse del Napoli per il difensore alimentando fantasie di mercato. Ai microfoni di calciomercato.it, il procuratore ha spiegato che il difensore è pronto per la serie A.

OMERAGIC UN MIX TRA KOULIBALY E TOMORI

Secondo Francesco Di Frisco, il centrale elvetico :”Non solo è già pronto per un campionato importante, ma farà la differenza, è difficilissimo trovare un 2002 così forte e così pronto. ha la velocità di Tomori e la capacità di impostare come Koulibaly, è in grado di fare la differenza anche in Serie A.

Non lo paragono a i difensori top di Serie A, ma è pronto per campionati importanti”. Normale, che squadre di livello come Borussia, Milan e Napoli lo osservino, è già da tre anni che gioca nella Serie A svizzera e ha quasi 70 partite. E’ il campionato svizzero, ma non è un campionato dove tutti possono giocare”.

Di Frisco, agente di Omeragic ha poi aggiunto: “Il ragazzo è stato anche agli Europei. Parliamo spesso del futuro e anche il Zurigo sa che deve fare un prossimo passo, la sua speranza è vincere il titolo con lo Zurigo e riportarlo in Champions, gli ho parlato molto di Serie A, Bundesliga e Liga.

Non so se piace all’Inter, Piero (Ausilio, n.d.r.) ancora non mi ha chiamato. Sono sicuro che piacerebbe anche all’Inter. Sono tante però le squadre italiane interessate a questo giocatore.

Lui il sogno di Maldini? Parole del genere da parte di una leggenda del calcio penso che siano un sogno per chiunque giochi a calcio. Il Borussia Dortmund si era già interessato quest’estate e avevano già contattato direttamente lo Zurigo. Siamo stati assieme. Con la sosta che c’è in Svizzera ha potuto assistere a Milan-Napoli. Ibrahimovic è il suo idolo e Zlatan gli ha regalato la maglia” ha concluso l’agente di Omeragic.