Cammaroto: “Napoli, c’è la tentazione Muriel. Giuntoli segue anche un altro attaccante”

Luis Muriel una tentazione per il Napoli, ma anche un’opportunità per il calciomercato di gennaio, dato che l’Atalanta può cederlo. La società nerazzurra ha preso Jeremie Boga, obiettivo di mercato del Napoli, ma ora ha la possibilità di cedere qualche giocatore. Tra questi c’è sicuramente Luis Muriel, colombiano, discontinuo ma dal talento cristallino. In alcune movenze ricorda addirittura Ronaldo, il Fenomeno. Un giocatore che tecnicamente è veramente un fenomeno, ma non riesce mai a trovare la giusta continuità di rendimento, ecco perché non ha mai fatto il definitivo salto di qualità.

Con il costoso acquisto di Boga, l’Atalanta ha bisogno di fare cassa e può cedere Muriel. Secondo Emanuele Cammaroto il colombiano è una “tentazione per il Napoli. Muriel sarebbe un’occasione da cogliere” anche perché può giocare da punta centrale. “L’Atalanta darà via (ma non regala) Muriel per fare spazio a Boga” scrive Cammaroto per napolimagazine ed aggiunge: “Il colombiano è un top di livello assoluto e sarebbe una pedina perfetta per Spalletti ma non a cao Juve e Milan (che cercano entrambe una punta) ci penano e ad oggi ono in pole position per Muriel. Non tramonta, invece, a Castel Volturno l’idea Joao Pedro, che sogna una big per andare ai Mondiali con la Nazionale italiana“.

Va ricordato che il Napoli a gennaio perderà Osimhen convocato dalla Nigeria per la Coppa d’Africa. In rosa manca un giocatore simile al nigeriano, quindi non è del tutto escluso che si possa pensare di prendere un altro calciatore in quel ruolo. In ogni caso la priorità del Napoli resta l’ingaggio di un terzino mancino, oltre che di un difensore centrale.