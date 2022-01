Malcuit e Petagna in quarantena: i dettagli

Kevin Malcuit e Andrea Petagna sono stati posti in quarantena perché hanno avuto contatti con persone positive al Covid 19. Il Napoli nella giornata di ieri aveva effettuato un giro di tamponi che erano risultati tutti negativi. Ma allo stesso tempo sia Petagna che Malcuit sono stati isolati. Ecco il comunicato ufficiale della società azzurra : “Si comunica che i calciatori Malcuit e Petagna sono stati posti in quarantena domiciliare al loro rientro dalla sosta natalizia, in quanto entrambi sono entrati in contatto con persone positive al Covid-19“.

Attualmente il Napoli ha tre calciatori positivi al Covid: Lozano, Elmas e Osimhen. I calciatori sono tutti asintomatici. Nei prossimi giorni si capirà se potranno prendere parte alla sfida Juventus-Napoli in programma il 6 gennaio. Inoltre Spalletti deve fare a meno anche di Anguissa e Koulibaly che sono impegnato in Coppa d’Africa. Per la sfida con la Juventus, inoltre, mancherà pure Mario Rui che è stato squalificato.

Insomma molti problemi di formazione per Spalletti che deve valutare pure le condizioni di Insigne e Fabian Ruiz. I due giocatori hanno saltato le ultime sfide del 2021 a causa di problemi fisici. I giocatori verranno valutati in questa settimana dallo staff medico e tecnico della squadra azzurra.