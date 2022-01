Auriemma: “Ecco la cifra esatta che il Napoli ha proposto a Insigne. Hanno detto una grande bugia”

Raffaele Auriemma rivela la reale offerta del Napoli a Lorenzo Insigne prima del passaggio al Toronto in MLS.

Lorenzo Insigne a fine anno saluterà Napoli e comincerà una nuova avventura in MLS nelle fila del Toronto. Il capitano del Napoli ha firmato un contratto faraonico con il club Canadese, ma difronte ad una giusta offerta, il fantasista di Frattamaggiore sarebbe rimasto in magli azzurra. Il giornalista Raffaele Auriemma ai microfoni di Tele A svela l’esatta offerta che De Laurentiis ha fatto ad Insigne:

“Lorenzo Insigne sarebbe rimasto a Napoli se Aurelio De Laurentiis gli avesse offerto cinque milioni di euro. La società azzurra una offerta l’aveva fatto: 3.2 milioni di euro. Si tratta di una offerta bassa? Forse sì, ma è in linea con i parametri che si è dato il Napoli. Di conseguenza la proposta della dirigenza dei campani non è stata offensiva, ma l’unica possibile in questo momento”.