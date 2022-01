GAZZETTA: “Napoli su Bajrami e Ilic, garantisce Guardiola”

Il Napoli pensa a Bajrami e Ilic per il futuro. Sul mercato, il d.s. Giuntoli si sta muovendo su più fronti.

Il mercato è entrato nella sua fase conclusiva e più calda, quando mancano ormai soltanto sei giorni alla chiusura di questa sessione. Il Napoli, sta lavorando ad alcune operazioni anche in prospettiva futura. Dopo l’innesto di Tuanzebe al posto di Manolas, il club valuta altre piste per la difesa e la mediana, fra cui l’empolese Bajrami per la trequarti. In lista c’è pure Ilic, 20enne serbo del Verona.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui movimenti di mercato del Napoli, in particolare spuntano i nomi di Bajrami e Ilic.

“Nel mirino di Giuntoli ci sono i nomi di tre difensori e centrocampisti. Con differenti caratteristiche: Mattia Viti dell’Empoli e Federico Gatti del Frosinone per il ruolo di centrale difensivo, mentre per Fabiano Parisi si guarda alla fascia sinistra della retroguardia da potenziare al di là dell’arrivo di Olivera. In mediana l’opzione Samuele Ricci dell’Empoli come play, mentre Ivan Ilic del Verona si propone per più ruoli del reparto.

La soluzione Nedim Bajrami dell’Empoli riguarda invece la trequarti. Il suo nome va a incastrarsi tra i piani del Napoli per il dopo Insigne nel settore a ridosso della prima linea. Bajrami è quotato sui 10 milioni.

In lista c’è pure Ilic, 20enne serbo che il Verona ha prelevato nel 2020 dal Manchester City per 7,5 milioni di euro. Ilic arrivò in Inghilterra su indicazione di Pep Guardiola. Il Napoli lo sta seguendo per inserirlo nel suo centrocampo del futuro”.