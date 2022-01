Ghoulam alla Lazio: Lotito fiuta l’affare

Faouzi Ghoulam alla Lazio, il Napoli può cederlo sul mercato di gennaio per comprare un altro terzino sinistro. Il giocatore algerino dopo mesi di assenza, dopo l’ennesima operazione, sta ritrovando continuità con Luciano Spalletti. Dopo le tre partite giocate consecutivamente, è tornato in panchina con il rientro di Mario Rui, ma Spalletti lo ha inserito anche nel derby con la Salernitana. Proprio ora che il giocatore sembra riprendersi, c’è la possibilità di un trasferimento. Ghoulam alla Lazio è la notizia di calciomercato del momento per il Napoli. “Alla Lazio, infatti, Kamenovic (che è titolare nell’under 21 serba) troverebbe poco spazio, chiuso dai vari Hysaj, Marusic e Lazzari. Ai quali potrebbe tra l’altro aggiungersi anche Faouzi Ghoulam, il laterale algerino il cui contratto con il Napoli scade a giugno” scrive Gazzetta dello Sport.

Anche Sarri sarebbe molto contento di accogliere Ghoulam alla Lazio: “La Lazio pensava di prenderlo a parametro zero in estate, ma il Napoli non si opporrebbe ad una sua partenza già in questa sessione di mercato. E sarebbe pertanto pronto a liberarlo gratis. A queste condizioni la Lazio accetterebbe immediatamente di fare l’affare, anche perché tra i desideri di Sarri per gennaio c’era anche l’arrivo di un terzino sinistro esperto. Il tecnico toscano tra l’altro conosce molto bene Ghoulam per averlo avuto al Napoli. L’operazione può dunque andare in porto subito“. Con la cessione di Ghoulam il Napoli si fionderebbe su Olivera del Getafe. Per la fascia sinistri si fanno anche altri nomi, come il giovane Cambiaso del Genoa, oltre al talento dell’Empoli Parisi, che piace molto alla dirigenza partenopea.

Intanto De Laurentiis e Giuntoli devono fronteggiare anche le minacce che arrivano per alcuni top player, attualmente inseriti nella rosa di Luciano Spalletti. Osimhen piace al Newcastle, mentre Koulibaly è finito nel mirino della Juve.