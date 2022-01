Napoli: proposto rinnovo a Juan Jesus e Rrahmani, la situazione di Anguissa

Questione rinnovi in casa Napoli: proposto prolungamento ad Armir Rrahmani e Juan Jesus. Si lavora al riscatto di Frank Anguissa. Il Napoli del futuro parte da una certezza: Luciano Spalletti. Secondo quanto riferito da Repubblica, Aurelio De Laurentiis ha rinnovato il contratto dell’allenatore del Napoli. Da qui si gettano le basi per un programmazione che negli ultimi anni non c’è stata. Prima l’addio a Carlo Ancelotti, poi quello a Gennaro Gattuso. In pratica il Napoli nelle ultime stagioni ha dovuto programmare, ma sempre all’ultimo minuto, dopo l’acquisizione di un nuovo allenatore.

Rinnovi Juan Jesus e Rrahmani

Il Napoli ha proposto il rinnovo di contratto a Juan Jesus, queste sono le ultime notizie raccolta dalla nostra redazione. Il giocatore ha un contratto che scade nel giugno del 2022 ma il club di De Laurentiis ha inserito una opzione per il rinnovo di un anno. Juan Jesus ha 30 anni e sta sostituendo più che degnamente Kalidou Koulibaly impegnato in Coppa d’Africa. La permanenza di Spalletti getta le basi anche per il rinnovo del difensore brasiliano, dato che è stato proprio il tecnico toscano a puntare su Juan Jesus quando sembrava dimenticato da tutti. Attualmente Juan Jesus guadagna 1 milione di euro a stagione, ingaggio che rientra nei nuovi parametri di De Laurentiis.

Intanto il Napoli è più che soddisfatto anche di Amir Rrahamani, difensore che sembrava un fantasma con Gattuso, diventato invece imprescindibile con Spalletti. Il contratto di Rrahmani scade nel 2024 e guadagna 1,8 milioni di euro a stagione. La società partenopea vuole prolungare di un anno il suo contratto, per evitare problemi in futuro e soprattutto blindare il difensore, che sta giocando molto bene.

Riscatto Anguissa

Mentre le grandi del calcio italiano piazzano super colpi il Napoli sembra orientato a guardare a giugno. L’Inter ha preso Gosens, la Juventus Vlahovic. Il Napoli muove le pedine e pensa al riscatto di Fransk Anguissa, in prestito da Fulham e baluardo del centrocampo di Spalletti. Le ultime notizie danno un affare molto vicino alla conclusione per la cifra di 15 milioni di euro. Intanto per il mercato di gennaio si monitora Olivera, anche perché Ghoulam piace alla Lazio ed il Napoli può lasciarlo partire.