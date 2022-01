REPUBBLICA – De Laurentiis conferma Spalletti: rinnovo di due anni

Aurelio De Laurentiis rinnova il contratto di Luciano Spalletti un prolungamento di due anni per l’allenatore toscano. Il tecnico degli azzurri attualmente è al secondo posto in classifica, il Napoli gli ha affidato l’obiettivo di ritornare in Champions League ed attualmente la prospettiva c’è tutta. Anzi, il Napoli può ancora cullare il sogno scudetto, nonostante l’Inter sia lanciata verso la conquista del titolo. Ma il lavoro di Spalletti convince De Laurentiis che vuole il rinnovo di un tecnico, che ha saputo valorizzare anche la rosa a sua disposizione. Il tecnico in quest stagione ha ricevuto pochi rinforzi e ad un costo minimo come: Juan Jesus, Anguissa e Tuanzebe. Nonostante tutto Spalletti ha saputo valorizzare Lobotka, Ounas e lanciare definitivamente Elmas.

Spalletti rinnovo col Napoli: De Laurentiis soddisfatto

A dare la notizia del prolungamento è Repubblica che scrive: “De Laurentiis aveva inizialmente subordinato la permanenza di Spalletti sulla panchina del Napoli al ritorno in Champions League. Ma l’esigenza di programmare la prossima stagione in anticipo e soprattutto l’eccellente lavoro fatto finora dall’allenatore toscano ha convinto a stringere i tempi il presidente, che s’è già convinto di avere affidato all’uomo giusto la panchina azzurra per il presente e pure per il futuro. Spalletti ha dato il meglio di sé nella tempesta e la sua esperienza anche carismatica ha conquistato De Laurentiis, che ha deciso di affidargli la panchina del Napoli pure per le prossime due stagioni“.

Spalletti si è allineato alla linea societaria anche dal punto di vista del taglio degli ingaggi e lo ha fatto capire anche durante le interviste. Insomma il rinnovo di Spalletti col Napoli è per De Laurentiis un ottimo colpo, anche perché si trova sulla panchina un uomo di grande esperienza che sa gestire spogliatoio e uomini. Oltre che far giocare bene la sua squadra.