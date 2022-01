Rinnovo per Ounas: l’addio di Insigne gli garantisce spazio

Il Napoli pensa al rinnovo di Adam Ounas, il giocatore algerino ha un contratto che scade nel 2023, ma Giuntoli incontrerà gli agenti. Il giocatore è ritornato dalla Coppa d’Africa con problemi cardiaci. Non dovrebbe essere nulla di grave, ma va monitorato con estrema attenzione. Ounas tornerà in campo, questo è sicuro, per questo si pensa anche al suo futuro. Il giocatore in questa stagione ha trovato un po’ di continuità con Spalletti ma deve ancora dimostrare di poter essere un punto di riferimento. Il talento, però, c’è per questo motivo il Napoli punta sul rinnovo di Ounas. Ovviamente a determinate condizioni. Ecco quanto scrive Gazzetta.

L’anno scorso Ounas ha accettato l’opzione che prolungava di un’altra stagione il proprio contratto con il Napoli, che scadrà nel 2023. E il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha un rapporto costruttivo con gli agenti e in primavera si affronterà con serenità la prospettiva. Se da qui a maggio Ounas farà intendere di essere continuo oltre che competitivo, ecco che con la partenza già prevista di Lorenzo Insigne c’è spazio per gli esterni offensivi. Le caratteristiche sono diverse, ma la sostanza tecnica c’è e parliamo di un giocatore approdato giovanissimo nel grande giro e che ora ha dunque maturato un discreto bagaglio di esperienza ed entra nei migliori anni della

carriera.

Negli occhi dei tifosi c’è ancora il bellissimo gol di Ounas al Legia Varsavia. Ma quella è una perla, ora l’attaccante algerino deve dimostrare di poter giocare con continuità ad alti livelli.