TG SPORT RAI: “Olivera-Napoli, trattativa aperta. Pedraza, Bajrami, Casale, Parisi e Ghoulam: Ecco la situazione”

Il Napoli insiste per Olivera del Getafe. Giuntoli monitora anche Pedraza, Bajrami, Casale, Parisi. Sarri vuole Ghoulam.

La sosta della serie A consente ai club di completare le ultime operazioni del calciomercato invernale. Il Napoli lavora per Olivera del Getafe. Ciro Venerato, al tg sport Rai, ha riportato le ultime sui movimenti del Napoli:

“Arrivano ulteriori conferme per quello che concerne l’interesse del sodalizio campano per Olivera. Naturalmente parliamo del mese di giugno, non di gennaio. La trattativa col Getafe è aperta, ma non chiusa come più volte ribadito in questi giorni. Seguito nel ruolo anche Pedraza del Villarreal. Ad oggi vanta buone relazioni tecniche, ma il club non si è ancora mosso con il sodalizio spagnolo”.

Su Bajrami: “Smentito l’interesse per il calciatore di proprietà dell’Empoli. Non rientra nei piani azzurri”.

Su Casale e Parisi: “Sono dei profili molto graditi al Napoli, ma non sono primi nelle rispettive liste di ruolo”.

Su Ghoulam: “Ho letto anche io del possibile interesse della Lazio per il terzino sinistro. Tuttavia mi sono arrivate delle smentite sull’approdo dell’algerino alla corte di mister Maurizio Sarri”. Nella squadra capitolina militano altri due pupilli dell’allenatore di Figline Valdarno: Reina e Hysaj.