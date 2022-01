De Laurentiis: “Prima assemblea di lega senza traumi” Poi la stoccata al governo – VIDEO

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’Assemblea di lega tenutasi oggi a Milano.

I presidenti di serie A durante l’assemblea di lega tenutosi oggi a Milano sono tornati a bussare alla porta del governo e la richiesta è chiara: stadi aperti al 100% senza limitazioni legate alla capienza. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Presidente di Lega Paolo Dal Pino parlerà con l’amministrazione Draghi per trovare una soluzione; una data ipotetica per le riaperture totali potrebbe essere la metà di febbraio. Aurelio De Laurentiis , presidente del calcio Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’uscita degli uffici della Lega soffermandosi sulle restrizioni governative in merito alla presenza dei tifosi negli stadi:

“Assemblea perfetta, senza traumi. Situazione d’emergenza? È un paese in emergenza talmente da tanti anni che ormai diventa banale parlare della normalità”.

De Laurentiis poi lancia una stoccata al governo: “Quando il Governo capirà che 25 milioni di tifosi sono 25 milioni di elettori, forse il calcio verrà considerato in maniera diversa. L’Italia è un paese in emergenza da così tanti anni che diventa banale parlare della normalità a questo punto.”.