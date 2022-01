Notizie di calciomercato invernale: sentiamo cosa ne pensano Oscar Damiani e Fulvio Collovati

Scopriamo insieme ai nostri due super esperti quali saranno i movimenti che lasceranno il segno in questa Serie A 2021/2022.

Ennesima sosta per le nazionali che lascia spazio a nuove idee per le scommesse calcio; Oscar Damiani e Fulvio Collovati sono pronti a dirci la loro in merito alle situazioni più calde di questo calciomercato invernale.

Damiani dall’alto delle sue esperienze da calciatore e procuratore di successo, Collovati vera e propria leggenda del calcio italiano (ecco l’articolo pubblicato sul blog l’insider, qui), i loro pareri possono dirci di più su quello che accadrà (o non accadrà).

In un mondo fatto ormai di parametri zero e calciatori che vanno a scadenza di contratto, è diventato sempre più difficile far dei “colpi” alla vecchia maniera per i club, mentre sono ormai consuetudine gli acquisti a costo 0.

Calciomercato 2022: Milan vigile sul mercato?

In quel di Milanello l’onda lunga degli infortuni ha lasciato degli strascichi non indifferenti, e secondo Damiani e Collovati l’eventuale nuovo acquisto potrebbe essere un giovane di prospettiva da inserire nel motore rossonero che funziona già abbastanza bene. “Casale è un giovane italiano che sta facendo bene o anche all’estero ci sono ragazzi bravi” afferma Damiani, subito imbeccato da Collovati “ho letto di questo Tanganga” su cui arriva la conferma del procuratore.

Come da strategia di Maldini e Massara, i possibili colpi arriveranno solo nelle ultime ore del calciomercato invernale, e data la situazione finanziaria in cui riversa il nostro calcio non è un qualcosa che si può certo criticare.

Calciomercato 2022: Dybala e la Juve, sarà addio?

La Joya è uno dei giocatori più forti dei bianconeri, e secondo Damiani “La Juve si è rimangiata tutto [il contratto ndr] però anche lui poteva accettare. Credo che alla fine una soluzione si troverà, Dybala alla Juve sta bene”. Vista e considerata la situazione, Damiani risulta fiducioso, mentre Collovati ha qualche dubbio in più.

Il fuoriclasse argentino ha spaventato la dirigenza bianconera con una richiesta di 10 milioni di euro a stagione, e Collovati taglia corto: “Io dico che la Juve gli offrirà 8 milioni più bonus”.

Situazione intricata che “andava affrontata mesi fa”; la Juve ha le sue colpe ma fino a un certo punto.

Alla fine, è probabile che l’amore per la maglia bianconera prevalga, anche se un Inter alle porte potrebbe tentare il giocatore e non poco.

Calciomercato 2022: Inter e Napoli immobili sul mercato?

Le due squadre in questione sono forti e forse sono quelle con minor necessità: l’Inter vuol far uscire Sensi, in orbita Samp, e far posto a Caicedo come alternativa in attacco.

Il Napoli dal canto suo, dopo l’acquisto di Tuanzebe, non farà molto altro; fa ancora scalpore l’addio di Insigne, che a giugno saluterà per la squadra di Toronto, una scelta che Damiani appoggia: “dispiace che vada via dall’Italia e che vada via da Napoli però di certo non posso dargli torto”.

Ma la vera bomba di mercato ha un nome e cognome, e si chiama Dusan Vlahovic: come andrà a finire? Ti sveleremo tutto ciò che sappiamo nel video che troverai qui sopra, buon divertimento! Per i migliori pronostici per le partite di Serie A, puoi visitare l’apposita sezione che ti svelerà tutto, ma proprio tutto, quello che c’è da sapere sul fantastico mondo del calcio nostrano.