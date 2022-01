SKY: Napoli-Olivera, Giuntoli sta definendo l’accordo: Spunta una novità nella trattativa

Il Napoli è vicinissimo a Olivera, Giuntoli sta difendendo al trattativa con il Getafe. Novità sull’arrivo in azzurro.

Mathias Olivera è vicinissimo al Napoli. Giuntoli è pronto a mettere a segno un importante operazione di mercato. Il Napoli, come ha rivelato il giornalista e esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, sta definendo l’accordo per Mathias Olivera, difensore del Getafe.

“Olivera non arriverà adesso a Napoli in sostituzione di Ghoulam, che rimarrà fino alla fine della stagione. Questa la novità della giornata, gli azzurri si sarebbero rassegnati all’idea di non poterlo schierare già da gennaio.

Il terzino terzino sinistro classe della Nazionale Uruguaiana, classe 1997, arriverà con la formula del prestito da un milione di euro con obbligo di riscatto “incodizionato”, fissato ad 11 milioni di euro più ulteriori 3 di bonus”.

Gianluca Di Marzio ha poi aggiunto. “L’accordo, ormai ad un passo, sarebbe stato impostato per luglio, dunque per l’inizio della prossima stagione, vista il muro che la società spagnola ha posto per la cessione immediata. La chiusura è prevista per la giornata di domani”.