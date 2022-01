Auriemma – Rinnovo Fabian Ruiz: il Napoli riavvia il dialogo, ecco quanto chiede

Il rinnovo di Fabian Ruiz ritorna di attualità per il Napoli. Il presidente De Laurentiis vuole riavviare la trattativa. Il calciatore spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno del 2023 ed il club azzurro vorrebbe evitare di perderlo a parametro zero. L’esperienza di Lorenzo Insigne ha sicuramente dato delle indicazioni in questo senso. Il Napoli ha depauperato un patrimonio, tecnico ed economico, perdendo il capitano azzurro senza incassare niente. Insigne andrà al Toronto ed il Napoli si troverà senza aver incassato soldi, ma anche con la necessità di sostituirlo, con tanti saluti al player trading che tanto piace ad Aurelio De Laurentiis, vero genio di queste manovre nel recente passato: vedi gli affari Lavezzi, Cavani o Higuain.

Fabian Ruiz: le cifre del rinnovo col Napoli

Secondo quanto riferisce Tuttosport, in un pezzo a firma di Raffaele Auriemma, la società azzurra vuole trattenere Fabian Ruiz. Cosa non facile, poiché il centrocampista spagnolo piace all’Inter, ma anche a tanti club spagnoli, tra cui Barcellona e Real Madrid. Proprio i blaugrana stanno rifondando la rosa di Xavi e potrebbero dare l’assalto al giocatore. Secondo Tuttosport è “molto probabile che con Fabian possa essere riavviato il dialogo tendente a ricevere la firma, magari trovando la mediazione tra la proposta del Napoli e la richiesta del calciatore: a 3 milioni netti annui si può chiudere“. Nel capitolo rinnovi ci entrano anche Juan Jesus e Rrahmani, il Napoli li ha incontrati per proporgli un rinnovo di contratto, in questo caso la trattativa è più semplice da chiudere.