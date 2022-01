CORSPORT – Koulibaly capitano col rinnovo: la situazione

Kalidou Koulibaly nuovo capitano del Napoli, con l’addio di Lorenzo Insigne sarà il senegalese a portare la fascia sul braccio. Il Comandante, come lo ha soprannominato Spalletti, riceverà la fascia di capitano a sugellare una leadership in campo e fuori che era già stata determinata da tempo. La personalità di Koulibaly è riconosciuta da tutti i compagni di squadra, proprio ieri Rrahmani ha sottolineato la sua importanza nello spogliatoio, ma anche e soprattutto in campo. Lo si capisce dal fatto che Juan Jesus sta giocando benissimo, ma tutti attendono con ansia il rientro del difensore senegalese impegnato in Coppa d’Africa.

Koulibaly: il Napoli vuole il rinnovo

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla vicenda: “Come da rinnovare è ritenuto il rapporto con Koulibaly, il capitano del dopo-Insigne, il Comandante designato da Spalletti ancor prima di cominciare il ritiro in Val di Sole. Certo, è di un totem mondiale che si parla e dunque se arrivasse un’offerta di valore assoluto il Napoli la prenderebbe in considerazione, ma il primo obiettivo è mettersi a tavolino a discutere del rinnovo: è una priorità“.

Ovviamente nel calciomercato è sempre possibile qualsiasi cosa, anche perché Koulibaly piace alla Juve. Ma il difensore sembra aver scelto Napoli anche per il futuro. Ovviamente bisognerà capire come si adeguerà al taglio di stipendi che vuole Aurelio De Laurentiis, e se per lui potrà essere fatta un’eccezione in caso di qualificazione alla Champions League. Intanto il Napoli per il futuro pensa a molti nomi: caldissima la pista Gatti, mentre la new entry Raspadori del Sassuolo.