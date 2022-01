Sky – “Koulibaly nemmeno pensa alla Juve, vi spiego”

La Juventus vuole Kalidou Koulibaly, secondo Luca Marchetti di Sky l’operazione di mercato è molto difficile. Il club bianconero dopo la ricapitalizzazione da 400 milioni di euro si è lanciata sul mercato, investendo immediatamente 70 milioni di euro per Vlahovic. Ora la Juve è costretta ad andare in Champions League, per non aprire un pesantissimo deficit finanziario. Nonostante tutto la Juve pensa in positivo e punta Koulibaly, ma anche Jorginho.

Luca Marchetti di Sky dà le ultime notizie di mercato su Koulibaly e dice: “Parliamo di professionisti, quindi è normale che ognuno pensi a migliorare in carriera. Ma per Koulibaly va valutato anche la persona ed il rapporto che ha con Napoli. Ecco perché penso che lui ci penserebbe mille volte, ma forse nemmeno penserebbe mai ad un trasferimento alla Juve“.

Koulibaly Juve: costi alti

Anche Valter De Maggio conferma l’estrema difficoltà del trasferimento di Koulibaly in bianconero: “Ai tempo di Sarri mi disse che avrebbe preferito l’estero, se proprio doveva andare via. Magari un top club come il Real Madrid. In Italia non voleva giocare per altre squadre“.

Anche l’ex agente di Koulibaly, Bruno Satin è scettico sub approdo di Koulibaly alla Juve ed a Radio Goal dice: “Mi sembra strana questa voce di mercato. La Juventus ha già preso Vlahovic, investendo tantissimo. Koulibaly ha un valore di mercato molto alto, così come Jorginho. Poi ci sono gli ingaggi da pagare. Non credo possano fare investimenti del genere”