Calciomercato Napoli, inizia il countdown: Gatti e altri due nomi caldi

Il calciomercato del Napoli entra nella fase calda. Giuntoli in pressing per Olivera, monitora anche Gatti e Bajrami.

Il Napoli ha fretta di definire e chiudere l’affare Olivera già a gennaio, così da bruciare la concorrenza. Al Getafe andranno dieci milioni di euro. De Laurentiis e Giuntoli stanno lavorando per assicurarsi l’esterno mancino.

La redazione sportiva di Kiss Kiss Napoli ha riportato alcuni interessanti aggiornamenti sul mercato del Napoli:

“Il Napoli sta monitorando con grande attenzione, tre calciatori su tutti: Mahias Olivera, Federico Gatti e Nedum Bajrami. Uno dei tre potrebbe essere acquistato subito, ma arrivare a giugno”.

“Mathias Olivera, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe a un passo dal Napoli. Sarà lui con ogni probabilità il futuro nuovo terzino sinistro degli azzurri. Discorso simile per Federico Gatti. Il Napoli potrebbe lasciare il calciatore al Frosinone fino al termine della stagione, per poi portarlo in Campania nella prossima stagione. Nella società laziale c’è anche Zerbin. L’esterno tornerà a Napoli a giugno”.