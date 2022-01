Olivera al Napoli, affare in chiusura. De Laurentiis attivo

Mathias Olivera al Napoli. L’affare di calciomercato è vicino alla chiusura: costa dieci milioni di euro. Le ultime novità sul mercato del Napoli vengono date da calciomercato.com. Mathias Olivera è vicinissimo a diventare un nuovo calciatore del Napoli, con la trattativa che è caldissima proprio in queste ore.

Il Napoli ha fretta di definire e chiudere l’affare Olivera già a gennaio, così da bruciare la concorrenza. Al Getafe andranno dieci milioni di euro. De Laurentiis e Giuntoli stanno lavorando per assicurarsi l’esterno mancino del Getafe, ma a quanto pare l’affare si chiuderà. Sia Sky che Gazzetta danno Olivera come nuovo calciatore azzurro. In un primo momento si era parlato di un approdo a Napoli a gennaio, ma Ghoulam resta e quindi non c’è spazio in lista. A questo punto Olivera può arrivare a giugno, ma con il Napoli che chiude l’affare già a giugno.