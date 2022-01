Kuper: “Bezos vuole il Napoli, non mi sorprende. Guardate Abramovic”

Il Napoli ceduto a Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Continuano le voci su un possibile addio di Aurelio De Laurentiis. La notizia di una possibile cessione del Napoli è stata data da 1 Station Radio. Luca Cerchione ha confermato l’Interesse di Bezos a Napolipiu la bontà delle fonti, ma anche delle strategie che sta mettendo in campo Aurelio De Laurentiis.

Bezos compra il Napoli: le novità

Simon Kuper giornalista del Financial Times ha parlato a Radio Fuori Campo, emittente italiana a Lione, anche della possibile cessione del Napoli.

Il tuo sembra un messaggio agli investitori: il cacio, sotto sotto, può rivelarsi sempre un business redditizio. Sarà per questo che un colosso della grandezza di Amazon (come rivelato da 1 Station Radio) sta ragionando sulla possibilità di acquisire il Napoli. Non sei sorpreso dalle voci sulla società di Jeff Bezos?

“No, perché c’è sempre gente interessata ad investire soldi nei club di calcio, dal momento che il calcio resta una delle maggiori industrie popolari di tutto il mondo e, in certe piazze, ha un seguito particolare. Per questo, persone con alti capitali vogliono sempre farne parte. Sanno che probabilmente ci rimetteranno dei soldi, perché tutti perdono soldi quando entrano nel calcio; ma si tratta di superpotenze economiche che possono sempre sopperire a queste perdite, consapevoli che, per loro, non sarebbe un grosso problema fare fronte a situazioni del genere. Guardate Roman Abramovich: col Chelsea ha perso soldi, ma non gli importa: lo ha reso uno degli uomini più famosi al mondo. Chi ha soldi da spendere vede i lati positivi del calcio e vuole investire in questo sistema“, ha detto Simon Kuper.