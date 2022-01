Napoli su Raspadori: grimaldello Champions League

Giacomo Raspadori sulla lista di calciomercato del Napoli, il giovane attaccante del Sassuolo piace molto a De Laurentiis e Giuntoli. Un progetto di rinnovamento quello del Napoli che prende in considerazione anche i giovani talenti. Profili che possono essere interessanti per il presente, ma soprattutto per il futuro. Un modo di fare che il presidente De Laurentiis ha sempre messo in pratica, ma che ora con i conti in rosso, diventa di fondamentale necessità, anche se Raspadori non viene regalato ma sicuramente avrà un prezzo ed un ingaggio inferiore rispetto ai top player.

La notizia di Raspadori al Napoli viene lanciata da Corriere dello Sport che scrive: “Giacomo Raspadori è uno dei volti nuovi del mercato dei grandi d’Italia, e con la Champions in tasca certi ragionamenti potrà farli anche il Napoli. Sì: piace, lui. È un’idea ambiziosa da coniugare con la concorrenza inevitabile e con le pretese dei dirigenti di un club sano e forte. La chiave è la Champions, un tormentone per qualcuno e un tormento per altri, ma il terzo fallimento consecutivo costringerebbe il club azzurro a un ridimensionamento che andrà ben oltre l’abbattimento del monte ingaggi inaugurato con la cessione fulminea di Manolas e confermato dal divorzio-Insigne. Il suo nome è venuto fuori tra una chiacchierata e l’altra di mercato, ovviamente in ottica estiva. A Champions acquisita e Boga perso, ex primo obiettivo di Giuntoli“.

Calciomercato Napoli: non solo Raspadori

Per il futuro si guarda anche in casa dell’Empoli: “Al Napoli piace anche un altro giovanotto in copertina: Nedim Bajrami, 22 anni, qualità e guizzi al servizio dell’Empoli di Andreazzoli e della Nazionale albanese di Reja. Due amici veri, loro: il primo di Spalletti, il secondo di De Laurentiis. La bontà delle referenze è assicurata. Non ha bisogno di referenze invece, Mimmo Berardi, 27 anni, compagno di Raspadori sia nel Sassuolo sia in Nazionale, lui è un vecchio pallino di vecchi mercati“.