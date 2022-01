Cassese: “Amazon compra il Napoli? io ci credo. Vi spiego tutto”

Amazon vuole il Napoli, Pasquale Cassese, genio dell’E-comerce crede nelle voci che vorrebbero Bezos interessato al club azzurro.

Il giornalista e speaker di 1 Station Radio, Cerchione è stato il primo in assoluto a parlare dell’interesse di Bezos per il Napoli. In tanti sono scettici, ma dopo le sue indiscrezioni si è saputo che Bezos punta molto su Napoli. Della stessa idea anche Simon Kuper giornalista del Financial Times.

Il genio dell’E-commerce italiano Pasquale Cassese ai microfoni di 1station radio ammette di credere all’idea che Jeff Bezos fondatore di Amazon vuole comprare il Napoli:

Quante possibilità per l’ipotesi Amazon-Napoli? “Il Napoli è stata la prima società di calcio ad avere una ‘vetrina’ sullo store di Amazon. La prima società di calcio in cui ha investito Amazon, seppur in piccola parte nel rigo della maglia, è stata il Napoli. Napoli ha un bacino d’utenza incredibile, è la società italiana che più ha bisogno di ammodernare lo stadio. E’ la città di Maradona, immaginate quanto possa incidere questo per un gruppo come Amazon. Io ci credo“.

Il Napoli subirà il ‘contraccolpo Insigne’? “Rrahmani è vicino al rinnovo. Credo che l’anno zero sarà propedeutico per vedere un grande Napoli. Io sono per il ‘reset’: quando passano tanti anni devi cambiare e lo vedo sempre come un beneficio. Il Napoli potrebbe tornare a tornare giocare in un certo modo, magari senza esterni a piede invertito che, a mio modo di vedere, ti rendono prevedibile come visto con l’Empoli“.

Quanto il Napoli ha bisogno di un colpo come Vlahovic? ” è un grande colpo, ma un uomo da solo fa fatica a cambiare le cose. Solo Maradona ci riusciva. Andrà servito, farà sicuramente la differenza, ma non credo posso cambiare tutto e subito da solo. Al Napoli c’è Osimhen che considero un grande campione ma deve crescere e approcciare meglio le partite. Con tutto il rispetto, deve capire che gioca a livelli importanti. Certi atteggiamenti vanno cambiati”.

Cassese ha poi aggiunto: Chi sceglierà Mancini? “Da allenatore ‘consumato’, credo confermerà il gruppo che ha vinto l’Europeo. Punterà su quegli uomini che gli hanno già dimostrato di meritare fiducia”.

Problema attacco in Nazionale tra Immobile e l’idea Balotelli “Non fraseggiano con Immobile. Non è partito bene con la Lazio di Sarri. Immobile è un giocatore che ha bisogno di altri giocatori vicino a fraseggiare con lui. Balotelli non mi convince, è uno che con rabbia e voglia proverà a togliersi delle soddisfazioni ma non credo potrà incidere”.