Adani: “La Juventus è uno scandalo. Siete dei disonesti, dei bugiardi, dei falsi…” -VIDEO

Adani si sfoga contro la Juventus e l’acquisto di Vlahovic. Tra l’ex calciatore e Massimiliano allegri non corre buon sangue da molti anni.

Lele Adani attacca la Juventus durante l’ultima puntata della Bobo tv. L’ex calciatore, oggi commentatore Rai, non ha mai risparmiato critiche ai bianconeri e al tecnico Massimiliano Allegri, famose sono le discussioni in diretta tv diventate virali sul web. Adani, ha parlato dell’acquisto di Vlahovic, e ha colto l’occasione per l’ennesima critica ad Allegri, responsabile della pessima annata della squadra bianconera:

“Questa squadra è uno scandalo che sia quinta quando manca un terzo del campionato: è uno scandalo che faccia 0 tiri in porta a San Siro. Se voi non dite che è uno scandalo, siete dei disonesti, dei bugiardi, dei falsi, dei servi, non siete giusti. Non è mai successo nella storia della Juventus non è mai successo di non tirare in porta a San Siro, è uno scandalo del gioco, un insulto al gioco. E ora io devo sentire che con Vlahovic questa squadra deve arrivare quarta?”.

Adani contro la Juventus e Allegri ha poi aggiunto: “Ma voi state offendendo la verità. Vlahovic fa un gol a partita e la Juve deve arrivare quarta? L’Inter, quando prende gol da Zielinski, è virtualmente a -10: poi ribalta, vince ed è ad un potenziale +7 in due mesi. E perché la Juve non deve lottare per lo scudetto?” ha concluso Lele Adani.