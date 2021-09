Adani distrugge Allegri: “Può convincere solo quelli messi lì per dirgli bravo”

Daniele Adani asfalta Max Allegri. L’ex opinionista di Sky bacchetta il tecnico della Juventus per le dichiarazioni rilasciate nel post gara dopo la sconfitta subita per 2-1 dal Napoli.

ADANI BACCHETTA ALLEGRI

Durante la diretta di bobotv, il programma di Bobo Vieri in onda su Twitch, Daniele Adani asfalta Max Allegri.

Il tecnico della Juventus dopo la batosta subita dal Napoli nel dopo gara affermò: “Nel secondo tempo un po’ per la stanchezza e un po’ per l’imprecisione abbiamo perso un po’ di palloni. Abbiamo fatto una prova di carattere, adesso pensiamo a martedì: almeno nella Champions speriamo di iniziare nella maniera migliore possibile“.

Le parole del tecnico della Juventus non sono piaciute a Daniele Adani che ha replicato:

“Si puó giocare meno bene della squadra avversaria, ma devi provare a vincere. Non si può dire “non ci hanno tirato in porta”, lui è andato lì solo per resistere. Serve personalità, gli errori individuali, i giovani, l’analisi di Allegri non porta a costruire e può convincere solo qualcuno messo lì per dirgli bravo, ma non la gente che dice ok andava bene, almeno fino a quando vincevamo”.

