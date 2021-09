Napoli, Insigne e Mario Rui out per il Leicester. Fuori anche Lobotka

Insigne e Mario Rui out per la sfida di Europa League contro il Leicester. Il capitano del Napoli e il terzino portoghese possibili esclusi dai convocati di Spalletti.

EUROPA LEGAUE, INSIGNE E MARIO RUI OUT PER IL LEICESTER

Secondo quanto riporta l’edizione on line della Gazzetta dello Sport Insigne e Mario Rui non saranno convocati di Luciano Spalletti per la sfida di Europa League contro il Leicester.

“Il capitano, stamattina non si è allenato, così come ieri, e ha svolto soltanto lavoro in palestra, evitando il campo e i contrasti nelle esercitazioni, e si è sottoposto alle terapie del caso. Con lui, in palestra, si è allenato anche Mario Rui. A meno di miracolosi recuperi, entrambi dovrebbero restare fuori dalla lista dei convocati per la trasferta in Inghilterra”.

REPORT ALLENAMENTO

La SSC Napoli ha diramato il consueto report dell’allenamento al Konami Center confermando la possibile esclusione di Insigne e Mario Rui dala sfida di Europa League al King Power Stadium .

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Leicester, prima giornata di Europa League in programma giovedì alle ore 21 in Inghilterra. Dopo una prima fase di lavoro tattico, la squadra ha svolto allenamento finalizzato alla forza. Successivamente esercitazioni su calci piazzati e partita a campo ridotto.

Insigne, Meret e Mario Rui hanno svolto terapie e lavoro in palestra. Lobotka ha fatto terapie e allenamento personalizzato in campo. Personalizzato in campo per Demme“.