Napoli esordio al King Power Stadium contro il Leicester. La squadra di Spalletti giovedì alle 21:00 farà il suo esordio in Europa League, dopo il brillante avvio di campionato con 9 punti in 3 gare e con la vittoria al Maradona contro la Juventus, gli azzurri sono più che motivati per affrontare anche questa competizione.

Rimpiange per come sia sfuggita la Champions la passata stagione, un pò come il Leicester che perso la Champions proprio all’ ultima giornata arrivando quinto. Due percorsi molto simili.

Il Napoli affronta la sua diciannovesima partita contro una squadra inglese, mentre per il Leicester è la prima volta contro un club italiano. Gli azzurri non hanno mai vinto interra inglese, l’ ultimo incontro è stato 1-1 a Liverpool.









Leicester

• Il Leicester si è qualificato per la fase a gironi di UEFA Europa League vincendo la FA Cup per la prima volta nella

sua storia grazie a un 1-0 in finale contro il Chelsea. In campionato, però, la squadra di Brendan Rodgers ha mancato

di un soffio la qualificazione in UEFA Champions League, arrivando quinta dopo aver trascorso quasi tutta la stagione

fra le prime quattro.

• Le Foxes, che nel 2016/17 hanno disputato i quarti di UEFA Champions League, hanno vinto lo scorso girone di

UEFA Europa League davanti a Braga, AEK Athens e Zorya Luhansk ma sono state eliminate ai sedicesimi dallo

Slavia Praha (0-0 t, 0-2 c).

• In Europa, il Leicester non perdeva in casa da nove partite (V7 P2) prima della sconfitta contro lo Slavia. Nelle tre

gare interne del Gruppo G della scorsa edizione, ha segnato nove gol senza subirne. Tra le vittorie c’è stato il 4-0 sul

Braga alla terza giornata, successo più ampio di sempre del Leicester in Europa.

Napoli

• Il Napoli è arrivato quinto in Serie A con Gennaro Gattuso, cedendo il quarto posto all’ultima giornata e mancando la

quinta qualificazione alla fase a gironi di UEFA Champions League in sei stagioni. La scorsa UEFA Europa League si

è conclusa con il primo posto nel girone e l’eliminazione ai sedicesimi contro il Granada (0-2 t, 2-1 c).

• Vincitore della Coppa UEFA 1988/89, il Napoli ha sempre superato il girone di UEFA Europa League. La scorsa

edizione ci è riuscito per la quinta volta precedendo Real Sociedad, AZ Alkmaar e Rijeka nel Gruppo F con 11 punti. I

partenopei sono arrivati primi nelle ultime tre occasioni: nel 2015/16, hanno vinto tutte e sei le partite e stabilito il

record (tuttora imbattuto) di gol segnati nella fase a gironi di UEFA Europa League, 22.

• Il Napoli non perde fuori casa in UEFA Europa League da sette partite, con cinque vittorie consecutive prima dell’1-1

contro l’AZ alla quinta giornata della scorsa edizione. Il suo bilancio complessivo in trasferta è V7 P4 S4.