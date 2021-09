Sky – Europa League: Insigne e Lobotka in dubbio per il Leicester

Stanislav Lobotka e Lorenzo Insigne sono in forte dubbio per la trasferta di Leicester in Europa League, sono ancora infortunati. Lobotka non ha giocato nemmeno con la Juventus dopo il problema in Nazionale, mentre Insigne si è infortunato durante la gara con la Juventus.

Lobotka ha svolto solo terapie e lavoro personalizzato oggi al Konami Center di Castel Volturno e quindi è molto difficile che possa giocare la gara di Europa League. Leicester-Napoli si gioca giovedì alle ore 21.00 quindi è veramente complicato recuperare Lobotka per quella data. L’infortunio di Insigne sembra meno grave, ma comunque il capitano oggi ha svolto solo lavoro in palestra e potrebbe essere tenuto a riposo precauzionale, anche perché il Napoli ha validi sostituto come Ounas e Lozano. Spalletti è molto più preoccupato dell’assenza di Ospina, unico portiere con esperienza, che potrebbe essere fermato dalle leggi inglesi.