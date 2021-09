Gazzetta – Napoli: brutte notizie per Demme, tempi di recupero si allungano

Diego Demme è ancora alle prese con l’infortunio rimediato durante l’amichevole con la Pro Vercelli, tempi di recupero più lunghi. Gazzetta dello Sport scrive che sono svanite le possibilità di rivedere il calciatore in campo entro settembre. Inoltre l’acquisto di Anguissa offre a Spalletti ed allo staff medico del Napoli la possibilità di non accelerare i tempi e quindi di evitare ricadute per Diego Demme. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo in rosa:

I tempi stimati sono ancora lunghi, si parla di metà ottobre per riaverlo in condizione di poter giocare. E proprio l’assenza di Demme, infortunatosi dopo una settimana di ritiro, durante l’amichevole con la Pro Vercelli, ha indotto l’allenatore ad accantonare subito la sua idea tattica per sostituirla con un più funzionale 4-3-3.

A questo punto il Napoli e Spalletti dovranno puntare su Anguissa se si vorrà ritornare al 4-2-3-1. Il giocatore del Camerun, però, salterà quasi sicuramente la sfida con la Juventus. Dunque il modulo di sarriana memoria verrà riproposto di nuovo anche contro i bianconeri, anche perché fino ad ora ha portato in dote 6 punti al Napoli.