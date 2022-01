Sconcerti: “Vlahovic o Haaland, attenti a Osimhen”

La Juventus ha piazzato il colpo Dusan Vlahovic, in tanti lo paragonano a Erling Haland, ma sconcerti tira dentro anche Victor Oismhen. Al momento sono questi gli attaccanti che stanno movimentando il dibattito europeo, anche se l’approdo di Vlahovic alla Juve ha scatenato una rivoluzione mediatica sull’attaccante ex Fiorentina. Fino a qualche settimana fa veniva considerato fortissimo, ma ora tra i tanti titoloni viene già accostato a Cristiano Ronaldo o altri grandi giocatori che hanno vinto tantissimi trofei.

Mario Sconcerti nel suo editoriale per il Corriere della Sera, parlando di Vlahovic e Haland, scrive: “C’è un terzo ragazzo che ha qualcosa di eccezionale, parlo di Osimhen. Ha bisogno di più spazio di Vlahovic e Haaland, ma sa fare tutto. In area da fermo è quello che va più in alto. È meno disciplinato, ha i movimenti disordinati di Cerezo ed Asprilla, per questo poco prendibili. Ma è freddo al momento del tiro. Per me un grande giocatore appena disturbato dall’entropia“.

Osimhen ha un immenso potenziale, ancora in parte inespresso. Non è un caso che tanti club di Premier League segua Osimhen. In particolare il Newcastle dello sceicco Bin Salman vuole spingere sul giocatore durante la prossima sessione di mercato. Il club inglese voleva prendere Vlahovic, ora è pronto a fiondarsi su Osimhen.