Olivera al Napoli: “Interesse che fa piacere, ora penso al Getafe”

Mathias Olivera sarà un nuovo calciatore del Napoli, il giocatore ammette di aver sentito delle “voci, fanno piacere“. Oramai da giorni si inseguono le indiscrezioni del Napoli che ha acquistato Olivera. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è aggiudicato l’esterno mancino che dalla prossima stagione vestirà la maglia azzurra. Secondo Gazzetta dello Sport, Olivera potrebbe arrivare in Campania già a gennaio, dato che si farà un tentativo negli ultimi giorni di mercato, anche se sarà difficilissimo. Il colpo Olivera per il Napoli è in prospettiva, perché a giugno andrà sicuramente via Ghoulam, che piace alla Lazio. Ma il Napoli del futuro sta pensando anche ad altri colpi, soprattutto in attacco, reparto che sarà rivoluzionato con l’addio di Insigne e quello possibile di Mertens e Ounas.

Olivera: “Mi arrivano voci su Napoli”

Corriere dello Sport riporta alcune parole di Mathias Olivera, esterno di difesa del Getafe, rilasciata alla radio uruguaiana Sport890. Parlando dell’accostamento al Napoli dice: “Sono tranquillo e concentrato sul Getafe. Sicuramente qualche notizia dell’interesse del Napoli mi è arrivata, sono cose che fanno piacere, ma restano delle voci. La mia testa e i miei pensieri sono tutti per il Getafe e per l’Uruguay. Continuo a lavorare con umiltà“. È chiaro che in presenza di un contratto ancora da formalizzare Olivera non possa sbilanciarsi più di tanto, ma da più parti si parla di un contratto praticamente chiuso, con il Napoli che pagherà il giocatore 11 milioni di euro più bonus. Intanto Cristiano Giuntoli continua a lavorare per programmare la squadra di Spalletti del prossimo giugno. De Laurentiis vuole confermare Juan Jesus e prolungare Rrahmani, partendo da due capisaldi in difesa si riscatterà anche Frank Anguissa, centrocampista in prestito con diritto di riscatto dal Fulham. Da queste certezze partirà il nuovo Napoli, che deve pensare a chiudere alla grande la stagione attuale.