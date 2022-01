Januzaj al posto di Insigne: arriva a parametro zero

Adnan Januzaj sostituto di Lorenzo Insigne, il Napoli pensa ad un colpo a parametro zero per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti. Il calcio del futuro è fatto di tanti giocatori presi a scadenza di contratto, anche perché oramai i costi sono diventati insostenibili per tanti club e si dovrà giocare sempre di più su free agent, in stile NBA. Anche il Napoli sta pensando ad un parametro zero è Adnan Januzaj in forza alla Real Sociedad. L’ex rivelazione del Manchester United può arrivare a titolo gratuito in estate.

Januzaj ha 26 anni ed un contratto in scadenza a giugno del 2022 con il club spagnolo e secondo molti portale esteri vuole cambiare squadra.

Napoli, Januzaj il sostituto di Insigne

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Voetbal 24 il club più vicino a Januzaj è sicuramente quello di Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli è impegnato a definire il colpo Olivera col Getafe, ma Giuntoli lavora su più tavoli.

Adnan Januzaj si libera a parametro zero ed il Napoli ci ha messo gli occhi addosso. Anche perché a giugno vedrà partire Lorenzo Insigne, con Mertens e Ounas che pure potrebbero lasciare la Campania. A questo punto prendere un giocatore senza pagare il cartellino è di grande importanza. Januzaj dopo l’esordio con doppietta a 18 anni con il Manchester United ha vissuto una parabola discendente, ma le qualità gli vengono ancora riconosciute. A 26 anni cerca il rilancio definitivo in un grande club, secondo la stampa straniera sarà a Napoli che l’attaccante esterno giocherà nella prossima stagione. In questa stagione, fino ad ora, il calciatore ha messo a segno 4 gol e 3 assist con la maglia della Real Sociedad, squadra da cui divorzierà al termine della stagione. Il Napoli lo segue con estremo interesse. Il calciomercato azzurro dei prossimi mesi sarà particolarmente attivo, perché in questa stagione De Laurentiis è stato quasi fermo.