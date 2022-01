Ounas slitta il rientro a Napoli: ecco quando torna a disposizione di Spalletti

Adam Ounas rientra a Napoli solo oggi, il giocatore algerino ha avuto problemi cardiaci e dovrà sottoporsi a controlli. La sua situazione non preoccupa, ma su certe cose non si può scherzare. Molto probabilmente l’infiammazione di Ounas è dovuta al Covid 19, ma i medici vogliono vederci chiaro prima di potergli permettere di ritornare all’attività agonistica. Il giocatore doveva rientrare ieri in Italia, ma c’è stato un cambio di programma ed Ounas farà il suo rientro a Napoli in giornata.

Quando torna a giocare Ounas

Ecco i dettagli forniti da Corriere dello Sport, sul rientro di Ounas sui terreni di gioco: “Il programma è il seguente: oggi rientrerà in Italia e poi, gradualmente, comincerà a sottoporsi a tutti i controlli necessari a chiarire innanzitutto le sue condizioni cardiache insieme con il dottor Canonico. I compagni, nel frattempo, continuano a

lavorare sfruttando la sosta: ieri secondo giorno di allenamenti della settimana al centro sportivo di Castel Volturno, nel bel mezzo di questa lunghissima vigilia della trasferta di Venezia in agenda domenica 6 febbraio. Un antipasto fondamentale, imprescindibile, in previsione della partita successiva: con l’Inter al Maradona, sabato 12 febbraio“.

Recuperare Ounas per Luciano Spalletti sarebbe importantissimo, perché per il Napoli si avvicina il mese di febbraio, ricco di impegni. Serie A ed Europa League imporranno ritmi altissimi alla squadra partenopea ed il tecnico ha bisogno di tutti gli uomini a disposizione. Intanto il Napoli ragiona anche sul rinnovo di Ounas, calciatore che però deve dimostrare ancora di poter dare continuità alle sue prestazioni.