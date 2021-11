RAI: Napoli, dallo Spezia un calciatore sul taccuino di Giuntoli: Le cifre e i dettagli

Il Napoli segue Bastoni dello Spezia, esterno classe 1996, nato proprio a La Spezia, giovane e di grande prospettiva.

La priorità dal Napoli per il mercato di Gennaio è sicuramente quella di rinforzare la fascia sinistra con un terzino. I nomi sul taccuino di Giuntoli sono: Estupinan e Reinaldo Mandava. Nelle ultime ore è uscito anche il nome di Simone Bastoni dello Spezia, come ha rivelato l’esperto di mercato della Rai, Paolo Paganini:

“C’è un nome nuovo nel mirino di Cristiano Giuntoli ed è quello di Simone Bastoni. Un esterno giovane e di grande prospettiva che potrebbe fare al caso del Napoli, club sempre attento sui migliori talenti emergenti del calcio italiano. L’unico problema riguarderebbe il blocco del mercato della società ligure, ma qualora dovesse andare tutto a buon fine, il Napoli potrebbe seriamente piazzare il colpo.

Paolo Paganini: ha poi aggiunto: “Il Napoli segue diverse piste per l’esterno sinistro, quello di Simone Bastoni è la new entry caldissima in linea con i progetti societari e la linea finanziaria dettata dal presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis in periodo di crisi.

Simone Bastoni è un esterno classe 1996 nato proprio a La Spezia, il suo valore di mercato, attualmente, si aggira sui cinque milioni di euro. Una cifra che il Napoli potrebbe spendere senza problemi nonostante il momento di grande empasse dettato dalla pandemia”.

Chi è Simone Bastoni

Il Napoli è piombato su Simone Bastoni, spezzino di Piana Battolla e prodotto del vivaio aquilotto. Il giovane talento dello Spezia abbina grinta a qualità, caratteristiche che gli hanno aperto le porte delle selezioni nazionali Under 18 ed Under 19.

Doti che gli hanno consentito di essere subito grande protagonista all’esordio tra i professionisti, avvenuto con la maglia del Siena. Nella stagione ’16/17, sempre in Lega Pro, ma con la maglia della Carrarese, Bastoni si è messo ancora una volta in mostra, siglando tre reti in trenta partite, contribuendo in maniera decisiva alla salvezza della formazione toscana.

Nel campionato seguente il talentuoso centrocampista ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista nell’ambizioso Trapani. Nella prima parte della stagione 2018-2019 le prime esperienze in maglia bianca, prima di partire nuovamente, questa volta in direzione Novara.

Nella storica impresa aquilotta della stagione 2019-2020, è sceso in campo in nove occasioni, complice anche un lungo infortunio. Alla prima stagione in Serie A, è stato invece tra i grandi protagonisti della salvezza conquistata ad una giornata dal termine, scendendo in campo in 22 occasioni, siglando una rete con il Milan e servendo ben 8 assist.