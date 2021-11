Il Napoli vuole Mandava – Schira: “Tutto vero ecco le cifre”

Il Napoli vuole Reinildo Mandava già a gennaio, pronta l’offerta al calciatore ci sta lavorando il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. La società azzurro vorrebbe chiudere l’affare in fretta, anche perché il contratto del giocatore scade nel 2022 e sa che già da febbraio potrebbe firmare con qualsiasi club, a parametro zero. La concorrenza per Mandava non manca, ma il Napoli si è mosso per tempo. Giuntoli può prendere Mandava con un indennizzo, cercando di anticipare ancora di più i tempi. Ben sapendo che Spalletti ha bisogno di un terzino sulla sinistra. Tutti sperano in una ripresa di Ghoulam, ma il giocatore algerino fino ad ora ha giocato appena 3 minuti, nonostante sia clinicamente guarito dopo l’ultima operazione al ginocchio destro. Mario Rui non può giocare tutte le partite, quindi se non si risolverà il problema il Napoli pensa a Mandava che ha cifre contenute, anche perché il suo contratto è in scadenza.

Calciomercato: Mandava al Napoli

Nelle ultime settimane si sta intensificando il lavoro di Giuntoli sul fronte calciomercato. Il Napoli sa che a gennaio perderà alcuni calciatori per la Coppa d’Africa e vuole correre ai ripari. La società fa spesa in Bundesliga e vuole rinforzare anche la difesa. In quest’ottica il Napoli si muove anche per Mandava e le cifre dell’affare vengono svelate da Nicolà Schira. Il contratto offerto dal club azzurro a Mandava prevede un accordo per quattro stagioni con un ingaggi di 1,5 milioni di euro a stagione. Un ingaggio contenuto così come vuole Aurelio De Laurentiis, che ha intenzione di abbassare nettamente il monte ingaggi. Così si spiegano anche i possibili addii di Manolas che piace ancora all’Olympiakos. Sempre aperto il fronte rinnovo di Insigne col Napoli ma De Laurentiis non ha intenzione di assecondare le richieste del calciatore. Ecco perché al momento resta tutto bloccato.