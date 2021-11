Napoli, un ‘fantasma’ si aggira in panchina: bisogna prendere una decisione

Il Napoli deve decidere cosa vuole fare con Faouzi Ghoulam, la questione terzino sinistro è irrisolta, il mercato di gennaio si avvicina. Il giocatore algerino ha avuto tre infortuni molto gravi, da cui riprendersi, anche a livello psicologico non è affatto semplice. Secondo il professor Mariani, Ghoulam può tornare a giocare al 100%, ma non è affatto facile farlo nel concreto. Lo si vede dalle decisione di Luciano Spalletti che puntualmente non concede nemmeno un minuto a Ghoulam.

Ghoulam: problema terzino sinistro

Il terzino algerino ha saltato la prima parte della stagione a causa dell’operazione al ginocchio. Ora però è clinicamente guarito, inoltre Ghoulam ha avuto anche tempo per ritrovare almeno un minimo di condizione fisica. Nonostante tutto le statistiche di Ghoulam sono impietose: fino ad ora ha giocato appena 3 minuti. In questa stagione in Serie A l’algerino ha saltato già le gare con: Venezia, Genoa, Juventus, Udiense, Sampdoria e Cagliari. Poi sempre in panchina con Fiorentina, Torino, Roma, Salernitana e Inter. Tre minuti sono stati giocati con il Bologna, mentre con il Verona è stato assente per gastroenterite. Ghoulam non è nemmeno inserito nella lista per l’Europa League.

Nella stagione 2020/21 Ghoulam ha giocato 591 minuti, con 11 presenze in Serie A, 5 in Europa League e 1 in Coppa Italia.

Si può ancora sperare in un rientro di Ghoulam?

Sulla professionalità del calciatore non si discute. L’affetto che i tifosi dimostrano nei confronti di questo calciatore è fuori dubbio. Perché Ghoulam è un grande uomo, oltre che essere un ottimo calciatore. Ai tempi di Sarri era senza dubbio uno dei migliori terzini d’Europa. Ma la sfortuna si è accanita su Ghoulam ed ora il Napoli deve capire cosa fare. Il calciomercato di gennaio si avvicina e bisogna capire se puntare solo su Mario Rui fino a fine stagione, oppure se realmente si può continuare a sperare in un rientro di Ghoulam. Una posizione che deve essere chiarita in fretta, dalla società, magari dal tecnico. Altrimenti bisogna intervenire sul mercato e le soluzioni a Giuntoli non mancano. Se sta bene Ghoulam è un signor giocatore, se non riesce più a dare il massimo, allora bisogna intervenire in qualche modo per il bene di tutti.