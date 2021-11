Tiki Taka – Bruno contro Insigne, Auriemma: “Tu certi passaggi li sogni”, interviene Cruciani

A Tiki Taka, programma in onda su Italia 1, va in scena uno scontro tra Auriemma, Bruno e Cruciani sul tema Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli non ha offerto una grande prestazione contro i nerazzurri, anche se ha fornito un assist al bacio per il gol di Zielinski. A fine partite le critiche ad Insigne sono state molto dure, così come le pagelle che hanno demolito Insigne.

Anche Pasquale Bruno, ex calciatore, parla di Insigne a Tiki Taka e dice: “Sinceramente mi meraviglia che ci sia una difesa da parte di Auriemma per Insigne, uno che semplicemente ha fatto un passaggio a dieci metri“. Il giornalista campano risponde a tono: “Tu un passaggio del cenere te lo sogni la notte“.

Nel dibattito andato in scena a Tiki Taka su Italia 1, programma condotto da Piero Chiambretti, ovviamente si vira sull’argomento rinnovo di Insigne. “Insigne non è un giocatore che può chiedere 6 milioni di euro all’anno. De Laurentiis fa benissimo a offrirgli la metà di quello che chiede, se Insigne non accetta è giusto cederlo“. Auriemma difende il capitano del Napoli e dice: “Ha 30 anni ed il contratto in scadenza, quindi può chiedere quanto vuole, anche perché il calciatore italiano più talentuoso che ci sia“. Sul dibattito su Insigne interviene anche Giuseppe Cruciani che dice ad Auriemma: “Ma per caso sei diventato il procuratore di Insigne?“