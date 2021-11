Insigne flop con l’Inter, pagelle impietose: “Sparisce, non è un leader”

Le pagelle di Lorenzo Insigne nella sfida con l’Inter sono insufficienti, il capitano del Napoli serve l’assist a Zielinski poi sparisce dal campo. Non ha di certo impressionato in positivo la prova di Insigne con l’Inter. L’attaccante è chiamato a fare la differenza, soprattutto nei momenti difficili, ma talvolta, si estranea completamente dalla partita. Durante Inter-Napoli la prova di Insigne non è stata all’altezza di ciò che ci si attende capitano azzurro, da un giocatore con il suo talento. Non è un caso che a fine partite siano scoppiate durissime polemiche su Insigne.

Inter-Napoli: pagelle Insigne

Corriere dello Sport 5,5 – L’assist per l’inserimento del’1-0 di Zielinski è una delizia. Peccato che rimanga l’unico acuto della sua sfida e che non calci mai verso la porta.

Corriere 5 – Insigne È scarico. Fa una sola buona giocata l’apertura per la rete del vantaggio. Poi non si vede più.

Gazzetta dello Sport 5,5 – Non basta lo splendido assist per Zielinski a salvare la sua prestazione. Sparisce subito dopo, fino alla sostituzione. Come in azzurro, non è il leader atteso.

Le pagelle di Insigne con l’Inter sono lo specchio di un momento molto delicato per il capitano del Napoli. Il problema rinnovo di contratto sembra stia incidendo a livello psicologico. L’agente di Insigne ha fatto sapere che è molto sereno, ma sia a Napoli come in Nazionale, sembra tutt’altro. Il giocatore non riesce a giocare come al solito, difficilmente illumina il gioco come aveva fatto ad inizio stagione. Il Napoli ed Insigne devono trovare una soluzione per il bene di tutti. Perché Spalletti già deve fare a meno di Osimhen, non può perdere anche un altro giocatore fondamentale come Insigne. La contromossa va trovata in fretta ed anche il giocatore deve avere una reazione di carattere, da capitano. Perché da lui ci si attende molto di più.