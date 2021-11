Insigne stecca la partita con l’Inter, il web insorge: “Vendiamolo a gennaio”

Lorenzo Insigne ha giocato una pessima partita contro l’Inter, tante le critiche piovute sul calciatore attraverso il web. I tifosi del Napoli si aspettano sempre qualcosa in più da Insigne, che però contro l’Inter ha confermato un momento di forma, fisica e psicologica, non proprio esaltante. Il capitano del Napoli ha fornito l’assist per il gol di Zielinski, ma poi è sparito dal campo. Da lui in tanti si attendono una giocata risolutiva, magari un colpo di genio, che riesca a cambiare le sorti del match. Insigne, però, contro l’Inter non ha giocato una grande gara, così come altri compagni di squadra.

Inter-Napoli: Insigne insufficiente

Il web non ha perdonato la prestazione non esaltante del capitano azzurro. C’è chi ha scritto che Insigne è stato il miglior calciatore dell’Inter. Chi invece ha chiesto di far partire Insigne già durante il calciomercato di gennaio, senza attendere che venga giugno. Proprio il mancato rinnovo del contratto di Insigne con il Napoli resta una ferita aperta. Un rinnovo che non arriva, ma soprattutto le tante voci di mercato che stanno circolando e che potrebbero distrarre il calciatore. Sempre attraverso il web alcuni tifosi non hanno dimenticato che proprio l’Inter è interessata ad Insigne. Insomma i commenti critici per il capitano del Napoli non sono mancati. La prova del calciatore azzurro è apparsa ancora più incolore perché quando Mertens è entrato al suo posto, il Napoli sembra aver cambiato volto.