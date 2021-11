IL MATTINO – Rinnovo Insigne: attenti all’Inter, non è ancora finita

Inter-Napoli è la sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A, ma è anche un intreccio per il futuro di Lorenzo Insigne. Il giocatore azzurro non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con il Napoli. Insigne nel 2022 sarà libero di firmare con qualsiasi altro club, andando via a parametro zero. Il Napoli ha fatto un’offerta per Insigne, ma al momento è ritenuta troppo bassa dal suo agente. La Champions potrebbe sbloccare il rinnovo di Insigne, ma siamo ancora nel campo delle ipotesi, dato che la qualificazione va conquistata sul campo.

Calciomercato: Insigne-Inter

L’Inter si è mossa sempre sotto traccia per Insigne. Mai un’offerta diretta al club, né un’offerta al giocatore tramite l’agente Vincenzo Pisacane che con i neroazzurri ha da sempre un rapporto di grande stima e collaborazione (D’Ambrosio è uno dei suoi assistiti ed è legato a doppio filo all’Inter). Eppure il corteggiamento c’è. È come se l’Inter fosse sempre alla finestra, in attesa che qualcosa si muova, che un segnale – seppur minimo – arrivi. Certo, la corte di una big italiana ed europea come l’Inter è motivo di orgoglio per il napoletano. Una prestazione convincente vorrebbe anche dire far aumentare la stima che già c’è da parte del club neroazzurro e perché no, pensare anche ad un’offerta vera e più gratificante in ottica futuro visto che al momento il Napoli non si è ancora fatto avanti per il rinnovo.

Il Mattino fa il punto sul rinnovo di contratto di Insigne con il Napoli ed aggiunge.