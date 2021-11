Napoli, Politano positivo al Covid. Il calciatore è isolamento

Matteo Politano positivo al Covid, il Napoli perde una pedina importante per la sfida contro l’Inter al Meazza.

POLITANO POSITIVO AL COVID

Brutte notizie per Luciano Spalletti, dopo la positività di Diego Demme riscontrata settimana scorsa, anche Matteo Politano è risultato positivo al Covid e salterà la sfida di San Siro contro l’Inter.

Il gruppo squadra farà altri tamponi e seguirà l’iter delle procedure sanitare, prima della partenza per Milano. Il comunicato della SSC Napoli: “La SSCN comunica che il calciatore Matteo Politano è risultato positivo a un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri. Il calciatore, regolarmente vaccinato con doppia dose, è asintomatico e in isolamento domiciliare”.

Il club partenopeo ha inoltre aggiunto: “Sono state messe in atto tutte le procedure previste dalle autorità sanitarie. Il gruppo squadra effettuerà in giornata un ulteriore giro di tamponi prima di partire per Milano”.

INTER-NAPOLI, OUT ANCHE OUNAS

Politano, positivo al covid come Demme salteranno la sfida del meazza contro l’Inter in programma domenica alle 18 per la 13^ giornata di Serie A. Niente ritorno da ex a Milano per Politano, che sin qui in stagione è stato sempre impiegato da Luciano Spalletti in campionato (9 presenze da titolare, 3 da subentrante, 715 minuti complessivi) e ha firmato un gol e un assist. Rendimento migliore in Europa League, con un gol e tre assist in quattro partite giocate, con una sola presenza tra i titolari.

Per la partita contro l’Inter, dove in attacco mancherà anche Ounas, Spalletti dovrà fare a meno di un altro giocatore a causa del Covid: si tratta di Diego Demme. Il centrocampista tedesco classe 1991 è risultato positivo al virus il 12 novembre. Come Politano, si trova in isolamento domiciliare e non sarà tra i convocati per la sfida di Milano.