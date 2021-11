Napoli infortunio Ounas: condizioni e tempi di recupero

Napoli, l’infortunio di Ounas in nazionale è simile a quello rimediato contro la Fiorentina. Spalletti perde una pedina importante in vista dell’Inter.

IL NAPOLI PERDE OUNAS PER INFORTUNIO

Arrivano brutte notizie in casa Napoli, Spalletti perde Ounas per le prossime partite e soprattutto per la sfida di domenica sera contro l’Inter. Domenica gli azzurri saranno impegnati in trasferta a San Siro contro l’Inter ma Spalletti dovrà rinunciare ad Adam Ounas, infortunatosi in Nazionale con la sua Algeria.

La squadra si è ritrovata per una seduta mattutina al Konami Training Center. Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, il campionato ricomincia domenica 21 novembre con Inter-Napoli. I giocatori hanno svolto una prima fase di attivazione e torello. Successivamente lavoro su palle inattive, esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Malcuit ha svolto l’intera seduta in gruppo. Manolas ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Mertens, Osimhen e il già citato Ounas sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali.

Ecco il comunicato della SSC Napoli: «Ounas in seguito all’infortunio subito in Nazionale si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo retto femorale sinistro»

L’infortunio di Ounas, esterno del Napoli, è simile a quello di un mese e mezzo fa, quando dava forfait contro la Fiorentina. Ounas, infatti, si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo retto femorale sinistro. Il giocatore dovrà restare ai box per almeno 15-20 giorni.