Demme salta Inter-Napoli: ecco i tempi di recupero

Diego Demme non giocherà Inter-Napoli e non sarà nemmeno convocato, il centrocampista è ancora positivo al Covid 19. Luciano Spalletti aveva sperato di poter avere il calciatore tra i convocati, ma i tempi non permetteranno a Demme di partecipare alla trasferta di Milano. Il Napoli domenica sera giocherà il big match della tredicesima giornata di campionato, ma lo farà senza Demme. Il centrocampista dopo l’operazione che lo ha tenuto fuori per tutto l’avvio di stagione era rientrato a disposizione, ma ora ha dovuto fermarsi di nuovo.

Secondo Gazzetta dello Sport i tempi di recupero di Demme non saranno rapidissimi. Sicuramente salterà Inter-Napoli. Inoltre in caso di “negativizzazione per lunedì 22 appare difficile che possa essere considerato per i convocati contro lo Spartak di mercoledì 24“. Dunque a questo punto se Demme dovesse essere negativo al Covid nei prossimi giorni potrebbe essere preso in considerazione per la sfida di domenica 28 novembre 2021, in cui si giocherà la gara tra Napoli e Lazio allo stadio Diego Armando Maradona.

A Luciano Spalletti non mancano i sostituti dato che ha recuperato Lobotka e può contare su Anguissa e Fabian Ruiz. Anche Elmas, reduce da una doppietta con la Macedonia, si può adattare nel ruolo di centrocampista centrale in un 4-2-3-1. In ogni caso il recupero di Demme sarà fondamentale per il campionato del Napoli, dato che il giocatore riesce a dare sempre grande dinamismo e supporto alla mediana.