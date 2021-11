Inter-Napoli 3-2, gol e highlights -VIDEO

Inter-Napoli 3-2: ll video con i gol e gli highlights del, match valido per la tredicesima giornata di Serie A 2021/2022.

I GOL DI INTER-NAPOLI 3-2

l’Inter batte il Napoli 3-2 e rosicchia 3 punti alle due capoliste portandosi a -4 dalla vetta. Quello che può essere lo sliding doors del campionato di Inter arriva al 91′ quando Mario Rui colpisce di testa a botta sicura da due passi, Handanovic si oppone come può e la palla sfiora la traversa per poi appoggiarsi sulla parte superiore della rete, mentre a San Siro tutti trattengono il fiato.

Si giocherà però per altri 7 minuti di un lunghissimo recupero frutto degli infortuni alla testa subiti da Osimhen e Ospina nella ripresa e il Napoli ha ancora una chance per il 3-3: azione fotocopia alla precedente, stavolta Anguissa pesca Mertens sul secondo palo, ma il belga spara incredibilmente alto.

Primo ko per il Napoli in campionato: Spalletti resta fermo a 32 punti, come il Milan. L’Inter sale a quota 28, mantenendosi a +3 dall’Atalanta, che è quarta in classifica.

Inter-Napoli 3-2: ll video con i gol e gli highlights. Di seguito le immagini salienti della partita.